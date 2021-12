شوپیان ضلع ہیڈ کوارٹر محض سات کلو میٹر کی دوری پر واقع منزم پارہ کمبدلن کے عوام کو پینے کے پانی کی قلت Shortage Of Drinking Water کا سامنا ہے۔ جس پر آج مقامی خواتین و بچوں نے محکمہ جل شکتی Protest Against Shortage Of Drinking Water کے خلاف زور دار احتجاج کیا ہے۔

ویڈیو



احتجاج میں شامل لوگوں نے کہاکہ ان کے گاؤں میں پینے کے پانی کی شدید قلت Shortage Of Drinking Water ہے۔ لوگوں نے بتایاکہ گزشتہ تین مہینوں سے ان کے علاقے کو پینے کے صاف پانی سے محروم رکھا گیا۔ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ان کے امتحانات ہیں لیکن وہ امتحان کی تیاری کے بجائے دیر رات تک پانی لانے کے لیے گھر سے باہر رہتی ہیں'۔



احتجاج کرنے والے مظاہرین نے بتایاکہ اگر چہ انہوں نے متعلقہ محکمہ کو کئی بار آگاہ کیا لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ پینے کے صاف پانی کی عدم دستایابی کے سبب عوام کو طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔'



انہوں نے جل شکتی محکمہ پر الزام عائد کیا کہ وہ سب جاننے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کررہے ہیں۔ انہوں جل شکتی اور ضلع انتظامیہ کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے درپیش مشکلات کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے'۔



ادھر متعلقہ محکمہ نے بتایا کہ اس علاقے کے لوگوں کو گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے پینے کے پانی کی قلت ہیں اور محکمہ گاڑی سے اس علاقے کو پانی پہنچا رہا ہے۔'



انہوں نے مزید بتایا اس علاقے کو پانی فراہم کرنے کے لیے کافی پیسہ کی درکار ہے۔'

