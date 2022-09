شوپیاں: وادی کشمیر کے ضلع شوپیاں کو صوبہ جموں کے ضلع پونچھ کے ساتھ جوڑنے والے 86 کلو میٹر طویل تاریخی مغل روڈ کو زائد از 8 گھنٹے بعد آج ٹریفک کی نقل و حمل کے لئے کھول دیا گیا ہے۔ مغل روڈ کو آج صبح اس وقت ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا جب صوبہ جموں کے راجوری ضلع کے پوشانہ علاقے میں روڑ پر پسیاں گر آئی تھی۔

تاریخی مغل روڈ یک طرفہ ٹریفک کیلئے بحال

محکمہ مغل روڈ نے فوری کاروائی کرتے ہوئے روڑ کو صاف کرنے کی کاروائیاں شروع کردی اور آج سہہ پہر چار بجے کے قریب روڈ پر ایک طرفہ ٹریفک کو بحال کردیا گیا۔ Mughal Road Opens For One Way Traffic

