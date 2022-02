جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ضلعی کمیٹی رامبن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔PDP Held Press Conference in Ramban



پریس کانفرنس میں حدبندی کمیشن کی عوامی حلقوں میں پرپوزل ڈرافٹ کے آنے پر سخت ردعمل کا اظہار کیا گیا۔ ضلع رامبن کے پی ڈی پی ترجمان طارق سلیم ملک نے پریس کانفرنس میں حد بندی کمیشن ڈرافٹ کو لیکر کہا کہ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے پہلے دن سے ہی کمیشن کا بائیکاٹ اسلئے کیا تھا کہ انہیں اس بات کا پہلے سے ہی خدشہ تھا کہ ایک جماعت کو فائیدہ پہنچانے کیلئے عوام کو کئی حصوں میں بانٹا جائیگا۔ وہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پارٹی سیاست سے اوپر اٹھ کر ناانصافیوں کے خلاف یکجا ہوکر لڑے۔PDP rejects delimitation panels 2nd draft proposal

رامبن میں حد بندی کمیشن ڈرافٹ کو لیکر پی ڈی پی کی پریس کانفرنس

انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوامی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کریں۔ پی ڈی پی ہر محاذ پر عوام کے ساتھ ہورہے ظلم کے خلاف لڑنے کو تیار ہے۔ وہیں ضلع صدر پی ڈی پی رامبن جاوید احمد مہناس نے پریس کانفرنس میں حد بندی کمیشن ڈرافٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا گول ارناس اسمبلی حلقہ کو ختم کر گول اور سنگلدان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سنگلدان کو رامبن کے ساتھ اور گول کو بانہال اسمبلی حلقہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح تحصیل پوگل پرستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ PDP On new constituencies Boundary in Ramban district



انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اقتدار میں آنے کیلئے جموں و کشمیر اور خاص کر ضلع رامبن کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنا چاہتی ہے۔ Delimitation Commission 2nd Draft

انہوں نے کہا ضلع رامبن میں رامبن بانہال کے درمیان علاقوں کو مذہب کی بنیاد پر باٹنے کی کوشش کی گئی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئے اور ضلع رامبن کے ساتھ ہورہی ناانصافیوں کو لیکر احتجاجی مظاہرہ کو ترتیب دے۔ اس کے لیے انہوں نے انتباہ کیا کہ وہ ضلع صدر مقام پر دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں۔PDP spokesman Tariq Saleem Malik Ramban Press Conference







