رام بن: پہاڑی ضلع رام بن کے بانہال علاقے میں15 پنچایتوں سے منسلک سرپنچ اور پنچ صاحبان اجتماعی طور مستعفی ہوئے۔ Mass Resignation of Panches and Sarpanches in Banihalپنچ، سرپنچ صاحبان نے متعلقہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کو تحریری طور استعفیٰ نامہ پیش کیا جس میں انہوں نے حکام کی جانب سے منتخب عوامی نمائندوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ہی ضلع رام بن میں قریب 20سے زائد پی آر آئی ممبران نے اجتماعی طور استعفیٰ پیش کیا تھا۔

بانہال میں 15 پنچ، سرپنچ صاحبان اجتماعی طور مستعفی

میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مستعفی ہوئے پنچ، سرپنچ صاحبان نے ضلع انتظامیہ خصوصا بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: ’’مرکزی سرکار کی جانب سے وضع کی گئی اسکیموں کو پنچ، سرپنچ صاحبان کی مشاورت کے بغیر عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔‘‘ Panches Sarpanches Mass Resignationانہوں نے مزید کہا کہ ’’پنچوں اور سرپنچوں کی جانب سے فلاحی و امدادی اسکیمز کے لیے منتخب کیے گئے افراد کی فہرست کو مسترد کرکے متعلقہ افسران ذاتی مفادات اور نور نظر افراد کو فائدہ پہنچانے کے از خود من مانی لسٹ تیار کرتے ہیں۔‘‘

انہوں نے مزید کہا کہ ’’مرکزی سرکار اور جموں کشمیر انتظامیہ نے یہ دعوی کیا تھا کہ سرپنچوں اور پنچوں کو اختیارات دئے جائیں گے تاہم افسر شاہی دور میں یہ اعلانات محض کاغذوں کی حد تک ہی محدود دکھائی دے رہے ہیں۔‘‘ مستعفی ہوئے پنچوں، سرپنچوں نے کہا کہ اس ضمن میں انہوں نے اعلیٰ حکام حتیٰ کہ ڈی سی رام بن کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی تاہم انکے مطاق ڈی سی رام بن نے بھی پنچوں، سرپنچون کی کوئی مدد نہیں کی۔

واضح رہے کہ چند روز قبل ہی ضلع کے بانہال علاقے میں ’’لنک روڈ کی مرمت میں انتظامیہ کی ناکامی‘‘ پر بی ڈی سی چیئرمین سمیت 22پی آر آئی ممبران اجتماعی طور مستعفی Mass Resignation of PRI Members in Banihalہوئے تھے۔