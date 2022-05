رامبن : جموں وکشمیر کے ضلع رام بن کے بٹوٹ علاقے میں ایک نجی گاڑی کھائی میں جاگری جس کے نتیجے میں اُس میں سوار دس ماہ کی بچی سمیت 2 افراد ہلاک جبکہ سات دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ رام بن ضلع کے کھڈ علاقے میں ایک نجی گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جاگری جس کے نتیجے میں اُس میں سوار نو افراد زخمی ہوئے۔ Infant, woman killed in car accident



پولیس نے بتایا کہ مقامی لوگوں اور پولیس نے فوری طورپر ریسکیو آپریشن شروع کیا اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر موجود ڈاکٹروں نے دس ماہ کی بچی اور ایک خاتون کو مردہ قرار دیا۔ Road Accident at Sanasar



پولیس نے بتایا کہ ایکو کار ڈوڈہ کی تھی اور اس میں سوار لوگ سیر و تفریح کیلئے آئے تھے لیکن واپس جاتے ہوئے انکی کار حادثے کا شکار ہوئی۔ مہلوک 10ماہ کی بچی کی شناخت آیت اور 51سالہ خاتون کی سارہ بیگم کے طور پر ہوئی۔ زخمیوں میں25سالہ سرفراز احمد،29سالہ توصیف احمد، 42سالہ نصرینہ بیگم، 25سالہ عابدہ اختر، 19سالہ حنا کوثر، 22سالہ منیزہ جان، اور 4سالہ توصیف شامل ہیں۔ Road Accident at Sanasar

یہ سبھی قاستی گڑھ ضلع ڈوڈہ کے رہنے والے ہیں۔ تھانہ پولیس بٹوت نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔

