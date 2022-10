راجوری: ضلع راجوری کے سب ڈویزن تھنہ منڈی کےمنصف جج تھنہ منڈی رفاقت حسین میر نے دو ملزمان کو اراضی تنازع کے مقدمہ میں قصوروار قرار دیا۔ یہ کیس 2013 میں تھانہ پولیس تھنہ منڈی میں ایف آئی آر نمبر 132/2013 کے تحت 447, 147, 148, 336, 323 آر پی سی کے تحت درج کیا گیا تھا۔ جب کہ 2015 میں اس کا چالان عدالت مجاز کے اندر پیش کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ مقدمہ 2013 میں پولیس اسٹیشن تھنہ منڈی میں اس وقت درج کیا گیا تھا جب یہ ملزمان سرکاری زمین پر غلط طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ Two accused Sent to Jail for one Year each

راجوری میں دو ملزمان کو ایک ایک سال کی سزا

بتایا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ملزمان نے شکایت کنندہ پر لاٹھیوں سے حملہ کیا اور پتھراؤ کیا جس سے شکایت کنندہ زخمی ہو گیا۔ آخر میں کیس کے آئی او نے ملزمان کے خلاف 447, 147, 336, 148, 323 آر پی سی کے تحت جرم ثابت کیا اور مقدمہ کا چالان عدالت میں 10/02/2014 کو سینیئر پراسیکیوٹنگ آفیسر تھنہ منڈی کے ذریعے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف 9/06/2014 کو فرد جرم عائد کی۔ پراسیکیوشن آفس تھنہ منڈی نے ملزمان کے خلاف استغاثہ کے گواہوں کو پیش کیا اور آخر کار جج تھنہ منڈی جناب رفاقت حسین میر نے دو ملزمان محمد جنید اور محمد زبیر ولد محمد صادق ساکنان موضع راجدھانی تھنہ منڈی کو مجرم قرار دیتے ہوئے ایک ایک سال کی سزا سنائی ہے۔

اطلاعات کے مطابق منصف کورٹ تھنہ منڈی کو ملزمان کے خلاف سزا سنانے کے لیے پختہ شواہد ملے کیونکہ استغاثہ اپنا مقدمہ لڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح سینیئر پراسیکیوٹنگ آفیسر تھنہ منڈی محمد سعید چودھری کو سننے کے بعد عدالت عالیہ نے ملزمان کو سخت سے سخت سزا سنا دی۔