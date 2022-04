جموں و کشمیر کا تاریخی مغل روڈ گزشتہ چار مہینوں سے شدید برف باری کی وجہ سے بند تھا لیکن جلد ہی یہ روڈ آمد ورفت کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا کیونکہ برف ہٹانے کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ بفلیاذ تا شوپیاں 84 کلو میٹر سڑک رابطہ ہر سال ماہ دسمبر میں بند ہو جاتا ہے اور پھر اپریل کے آخری ہفتہ میں اس کو ٹریفک کی آمد ورفت کے لیے بحال کیا جاتا تھا تاہم موسم خوشگوار رہنے کی وجہ سے اس سال اس روڈ سے برف بہت جلد ہٹا دی گئی ہے۔ Snow clearance work completed on Mughal Road

تاریخی مغل روڈ پر برف ہٹانے کا کام مکمل

امید ہے کہ بہت جلد اس کو ٹریفک کی آمد ورفت کے لیے بحال کیا جائے گا جس سے خطہ پیر پنچال کے ان زیر تعلیم بچوں کے ساتھ ساتھ بیشتر تعداد میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو اس روڈ سے ہوتے ہوئے وادی میں کاروباری سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر بہت سے لوگ طبی سہولیات کے لیے وادی کا رُخ کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ برف صاف کرنے کا کام مارچ 2022 میں ہی مکینیکل اور پی ڈبلیو ڈی مغل روڈ ونگ کے تحت جدید ترین بھاری مشینری کے ساتھ بڑے پیمانے پر شروع ہوا تھا۔

سڑک کی بحالی کے سلسلے میں جب ایکس آیی این پی ڈبلیو ڈی محمد شوکت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 'کچھ حصے میں بلیک ٹیپنگ کا کام باقی ہے جلد ہی اس کو مکمل کرکے روڈ کو آمد ورفت کے لیے بحال کیا جائے گا۔ Muhammad Showkat on Mughal Road واضح رہے کہ اونچائی میں شدید برف باری کے باعث مغل روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ سڑک راجوری اور پونچھ اضلاع کو وادیٔ کشمیر سے جوڑتی ہے۔ Heavy Snowfall In The Higher Altitudes