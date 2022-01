راجوری پولیس نے تھنہ منڈی کی بفلیاز سڑک کو چوڑا کرنے کے اہم پروجیکٹ میں مصروف ایک نجی کمپنی کے خلاف غیرقانونی طور پر کان کنی کرنے اور معدنیات کو نکالنے کا الزام عائد کیا گیا اور اس سلسلہ میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ Private company booked for illegal mining at rajouri



نجی کمپنی دھرم راج کنٹریکٹس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کو بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے راجوری-تھنہ منڈی-بفلیاز سڑک کو چوڑا کرنے کا کام دیا ہے۔ road widening from Rajouri, Thannamandi to Bufliyaz



کمپنی ایکسویٹر، ڈمپر اور دیگر مشینری کا استعمال کرتے ہوئے تھانہ منڈی میں دریا سے غیرقانونی کان کنی کرنے کے معاملہ میں مبینہ طور پر ملوث پائی گئی تھی جس سے UT کے خزانے کو بھاری نقصان ہوتا ہے کیونکہ کان کنی حکومت کو کوئی رائلٹی ادا کیے بغیر اور مائننگ بلاک کے الاٹمنٹ کے بغیر کی جا رہی تھی۔ illegal mining from river by using the Excavator, Dumper and other machinery



اسی طرح کمپنی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے دریا کا کنارہ بوسیدہ کر دیا جس سے ماحولیاتی عدم توازن بھی ہوا ہے اور پانی کی سطح نیچے جا چکی ہے۔ کمپنی نے غیرقانونی طور پر قدرتی ذریعہ سے RBM نکالا اور اسے گاؤں پلانگڑ میں غیرقانونی طور پر نصب سٹون کرشر کے ذریعے کچل دیا۔ معائنہ کے دوران کولہو کے مقام پر تقریباً 70/80 ہزار میٹرک ٹن پسے ہوئے مواد کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ملا۔

یہ بھی پڑھیں : پونچھ: منڈی میں ریت بجری مافیا کے خلاف کارروائی





پولیس نے کہا کہ غیر قانونی کان کنی کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے تھانہ منڈی پولیس نے ایک کثیر الجہتی حکمت عملی وضع کی جس میں ایس ایچ او تھانہ منڈی محمد شوکت کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے مخصوص اطلاعات پر سختی سے کام کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔