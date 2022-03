ریاست راجستھان کے دارالحکومت جے پور کے آمیر علاقہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو لوہار کمیونٹی کا بتایا جا رہا ہے۔ Video Viral of Expulsion a Family from the community in Jaipur

اس ویڈیو میں لوہار کمیونٹی کے چند پنچ کے ذریعے علاقے کے رہنے والے ریاض عرف راجو نام کے شخص اور اس کے اہل خانہ کو دو برس کے لیے کمیونٹی سے باہر کیا جا رہا ہے۔

سوشل میڈیا پر پنچایت کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ای ٹی وی بھارت نے ریاض عرف راجو سے بات چیت کی۔

جے پور میں کمیونٹی سے باہر نکالنے کا ویڈیو وائرل

راجو نے بتایا کہ 'مجھے بغیر کسی وجہ کے کمیونٹی سے باہر کر دیا گیا، اب میں کمیونٹی کے کسی بھی پروگرام میں نہیں جا سکتا، نہ ہی میرے گھر میں کوئی پروگرام منعقد ہوگا تو اس میں کوئی شرکت کرے گا۔'

ریاض عرف راجو نے کہا کہ 'مجھے اپنے ملک کے قانون پر پورا بھروسہ ہے کہ مجھے جلد از جلد انصاف ملے گا۔'