راجستھان کے اجمیر میںواقع گورنمنٹ آیوروید نرس ​​کمپاؤنڈر ٹریننگ سنٹر میں طلباء نے اپنے مختلف مطالبات کے سلسلے میں پرنسپل کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ پریکٹیکل کلاسز کے انتظامات نہیں ہیں اور لائبریری میں پڑھنے کے لئے کتابیں پوری طرح سے دستیاب نہیں ہیں۔اس کے علاوہ لائبریری کے اوقات سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔Students Of Government Ayurved Nurse Compounder Training Centre Protest against Administration IN Ajmer

طلباء کا کہنا ہے کہ پہلے سال تایجویکیشنل ٹور کی فیس لی گئی۔لیکن انہیں کبھی ٹور پرنہیں لیا جایا گیا۔ان کی فیس بھی واپس نہیں کی گئی۔انہی طلباء سے اسپورٹس فیس اور سوشل فنکشن کے لئے فیس وصول کی جاتی ہے لیکن کوئی تقریب منعقد نہیں کی جاتی۔ان کا مطالبہ ہے کہ خستہ حال عمارت کی جلد سے جلد مرمت کا مطالبہ کیا۔جلد سے جلد عمارت کی مرمت کا کام نہیں کرایا گیا تو کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔

انہوں نے مزید کہاکہ ہم یہاں پڑھائی کرنے کے لئے آئے ہیں۔اس کے لئے انہیں فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔فیس ادا کرنے کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔انتظامیہ کی توجہ اس جانب مبذول کرانےکی کوشش کی گئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔انتظامیہ کی عدم توجہی سے ہریشان ہوکرمظاہرہ کرنے کافیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو طلباء احتجاج کریں گے۔ جس کی تمام تر ذمہ داری کالج انتظامیہ کی ہوگی۔

دوسری طرف گورنمنٹ آیوروید کمانڈر ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل نے کہاکہ یہاں احتجاج اور مظاہرہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔اگر ایسا بار بار کیا جاتاہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاسکتی ہے۔ کے لئے کئی مرتبہ کی جانب سے