امرتسر سے اجمیر پہنچیں گے پاکستانی زائرین

اجمیر: حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 811 ویں عرس میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین کا ایک وفد پنجاب کے امرتسر سے اجمیر پہنچے گا۔ پاکستانی زائرین کے وفد کی سکیورٹی اعتبار سے ریلوے اسٹیشن اور درگاہ علاقہ میں پولیس اور خفیہ ایجنسی نے سختی شروع کر دی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ صوفی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر سال پڑوسی ملک پاکستان سے ایک وفد درگاہ زیارت کے لیے آتا ہے اور عرس مبارک میں شرکت کرتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے پاکستانی وفد کو اجمیر کے ویزا کے سلسلے میں دشواری پیش آرہی تھی۔ جس کے سبب وہ عرس مبارک میں شرکت نہیں کرپارہے تھے لیکن اس مرتبہ پاکستانی وفد کو اجمیر شریف عرس مبارک میں شرکت کرنے کے لیے ویزا بھارتی حکومت کی جانب سے مل گیا ہے۔ 24 جنوری کو دوپہر ایک بج کے 25 منٹ پر امرتسر سے ٹرین نمبر 19612 اجمیر کے لیے روانہ ہوگی جو 25 جنوری صبح نو بج کر پانچ منٹ پر اجمیر پہنچے گی۔

عرس میں شرکت کرنے کے بعد پاکستانی وفد دو فروری کو شام 6 بجے اجمیر سے بذریعہ ٹرین نمبر 19611 سے امرتسر کے لیے روانہ ہوں گے۔ پاکستانی زائرین کے مدنظر اجمیر ریلوے اسٹیشن پر تمام ٹرینوں اور ریلوے اسٹیشن پر جانچ کی جارہی ہے۔ سی آر پی ایف، جی آر پی اور پولیس نے سخت انتظامات کیے ہیں۔ پاکستانی زائرین اجمیر کل اجمیر پہنچیں گے جہاں وہ اجمیر کے سینٹرل گرلز اسکول میں قیام کریں گے، اجمیر پولیس، ضلع انتظامیہ اور خفیہ پولیس افسران پوری طرح مستعد ہیں۔ درگاہ کمیٹی، انجمن کمیٹی، ضلعی انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے، ضلع کلکٹر انش دیپ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ چونا رام جاٹ نے ذاتی طور پر ہر گلی میں جا کر انتظامات کا معائنہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں : Preparations For The Annual Urs Of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz: حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے سالانہ عرس کی تیاریاں مکمل