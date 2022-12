اجمیر:راجستھان میں اجمیر ڈیری کے صدر رام چندر چودھری نے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کے سامنے مکھیا منتری بال گوپال یوجنا کو دو کے بجائے چار دن کے لیے نافذ کرنے کے علاوہ مویشی پالنے والے خاندانوں کے نوجوانوں کو کامدھینو گائے یا بھینس مفت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔Rajasthan Govt Says Bal Gopal Yojana Now Four Day

مسٹر چودھری نے وزیراعلیٰ کو منریگا میں نوجوان مویشی پالنے والے کا نام شامل کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بیمہ کے لیے ضلع وار حد کو ختم کرنا،جانوروں کے میلوں کا انعقاد اور بس اسٹانڈ اور ریلوے اسٹیشنوں پر سارس پارلر شروع کرنے جیسی تجاویز بھی پیش کی۔

یہ بھی پڑھیں:Bharat Jodo Yatra ٹرانسجینڈر کمیونی نے بھارت جوڑو یاترا کا خیر مقدم کیا

انہوں نے بتایا کہ مسٹر گہلوت نے مویشی پالنے والوں کے مفاد میں حکومت کی طرف سے مثبت فیصلے کا یقین دلایا۔ میٹنگ میں ریاست کے مختلف اضلاع سے 70 سے زائد نمائندے موجود تھے۔Rajasthan Govt Says Bal Gopal Yojana Now Four Day

یواین آئی