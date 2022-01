اتر پردیش کنر ویلفیئر بورڈ کی نائب صدر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسٹار کمپینر سونم کنر نے حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے دربار میں حاضری دی۔ Sonam Kinner visit Khwaja Garib Nawaz Dargah

درگاہ حضرت خواجہ غریب نوازؒ میں یوگی کی کامیابی کے لیے دعا

حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے دربار میں سونم کنر نے اترپردیش کے وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے دوبارہ وزیراعلی بننے کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ prayer for Yogi to become Chief Minister again

میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سونم کنر نے کہا کہ 'بھارتیہ جنتا پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس Sabka sath sabka vikas کی طرز پر کام کر رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں اتر پردیش میں کنر سماج کو بھی عزت دی گئی ہے اور کنروں کے لیے مختلف ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔' Development work for Kinners in UP

اس کے علاوہ سماج وادی پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے سونم نے کہا کہ 'اپوزیشن پارٹیاں انتخابی ضابطہ اخلاق کی شدید خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔'

یہ بھی پڑھیں: Prayers for Rajnath Singh in Ajmer Dargah: اجمیر شریف میں راجناتھ کیلئے خصوصی دعا کا اہتمام

سونم نے کہا کہ 'انہوں نے درگاہ میں منت کا دھاگہ بھی باندھا ہے، انکی خواہش ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ دوبارہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بنیں۔'

انہیں یقین ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی آنے والے اسمبلی انتخابات میں 300 سے زیادہ سیٹیں جیت کر اتر پردیش میں اپنا جھنڈا لہرائے گی۔