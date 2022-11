اجمیر: راجستھان کے اجمیر کے کرسچن گنج تھانہ کے تحت اندرا کالونی میں ضرورت سے زیادہ شراب پینے والے تین نوجوانوں کی حالت بگڑ گئی۔ مقامی باشدوں نے نشے میں دھت تینوں نوجوانوں کو جے ایل این ہسپتال میں داخل کرایا جہاں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ One Dead And Two Other Seriously Ill After Drinking Alcohol In Ajmer Rajasthan

شراب پینے سے ایک کی موت،دو کی حالت نازک

پولس اور محکمہ آبکاری نے اس سلسلے میں جانچ شروع کردی ہے۔اجمیر کے ایس پی چونارام جاٹ اور کلکٹر انشدیپ نے ہسپتال میں بے ہوش نوجوانوں کے لواحقین سے ملاقات کی اور حالات کا جائزہ بھی لیا۔ متوفی اندرا کالونی کے رہنے والے برجیش کے رشتہ داروں نے بتایا کہ برجیش شام 7 بجے تک بالکل نارمل تھا، وہ علاقے میں رہنے والے وکرم کے ساتھ کالو کے گھر میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد تینوں کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ برجیش کے منہ سے جھاگ اور الٹی نکل رہی تھی۔ تینوں بے ہوشی کی حالت میں تھے۔

ذرائع کے مطابق کالو کے کمرے میں انگریزی شراب کی دو خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ تینوں کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران برجیش نے دم توڑ دیا۔ جب کہ وکرم اور کالو کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعے کی اطلاع پر کرسچن گنج تھانے پولیس کی ٹیم نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ جائے وقوعہ کی ویڈیو گرافی بھی کروائی۔ ایس پی چونارام جاٹ اور آبکاری آفیسر ترامتی وشنو سمیت دیگر افسران ہسپتال پہنچے اور معاملے کی جانچ کی۔ One Dead And Two Other Seriously Ill After Drinking Alcohol In Ajmer Rajasthan