جے پور۔ راجدھانی کے مرلی پورہ تھانہ علاقے میں بدھ کی صبح دو اسکوٹی سوار بدمعاشوں نے ایک 26 سالہ شادی شدہ خاتون کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ شادی شدہ خاتون کو تشویشناک حالت میں کاونتیا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے سوائی مان سنگھ اسپتال ریفر کردیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔

ڈی سی پی ویسٹ وندیتا رانا نے بتایا کہ 26 سالہ انجلی ورما کافی عرصے سے مرلی پورہ روڈ نمبر 5 میں واقع آیورویدک ادویات کی دکان پر کام کر رہی ہے۔ آج صبح جب وہ اپنے گھر سے دکان پر جانے کے لیے نکلی تو دکان کے قریب پیچھے سے اسکوٹی پر آنے والے دو بدمعاشوں نے اسے پیٹھ پر گولی مار کر زخمی کردیا۔ گولی لگنے سے انجلی خون میں لت پت سڑک پر گر گئی، آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔

راہگیروں نے فوری طور پر انجلی کو علاج کے لیے کنوتیا اسپتال میں داخل کرایا۔ پولیس کو حملہ آوروں کی کچھ فوٹیج ملی جس کی بنیاد پر پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کردی۔

بین ذاتی شادی کی وجہ سے سسرال والے لڑکی سے ناراض تھے - پولیس کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں اب تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجلی نے جولائی 2021 میں عبداللطیف نامی نوجوان کے ساتھ کی تھی۔شادی کے بعد عبداللطیف بھٹابستی میں رہنے والے اپنے کنبہ کے افراد سے الگ ہو گیا اور مرلی پورہ کے علاقے میں انجلی کے ساتھ رہنے لگا۔ جس کی وجہ سے عبداللطیف کے گھر والے انجلی سے ناراض تھے۔

فی الحال پولس تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے باریک بینی سے تفتیش کر رہی ہے اور شرپسندوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔

ایس ایم ایس ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر جگدیش مودی نے بتایا کہ انجلی کی حالت مستحکم ہے اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ گولی انجلی کی کمر میں لگی ہے جس کی وجہ سے ایکسرے، سی ٹی اسکین اور دیگر تمام ٹیسٹ کیے جارہے ہیں۔ تحقیقات کی رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم اس کا معائنہ کرے گی اور علاج میں مزید اقدامات کرے گی۔ گولی کمر میں لگی ہے، ممکنہ طور پر یہ ریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعضاء کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تاہم گولی لگنے سے انجلی کو کتنا نقصان پہنچا ہے، یہ تو تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔