ناگور: ناگور کے دیڈوانہ سرکل علاقے کے کھنکھونا پولیس اسٹیشن نے دیوالی سے پہلے زیورات کے ایک شوروم میں ڈکیتی کی منصوبہ بندی کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کرنے والے 4 شرپسندوں کو واردات سے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے ایک غیر قانونی ریوالور، ایک دیسی پستول، چار کارتوس اور ایک بندوق برآمد ہوئی ہے۔

زیورات کے شوروم میں ڈکیتی کے منصوبہ کا پردہ فاش، چار ملزمین گرفتار

اس کے علاوہ ڈکیتی کے دوران استعمال ہونے والا سامان جیسے مرچ پاؤڈر، ٹیپ چکری کی رسی اور بغیر نمبر والی دو موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ تمام ملزمین ڈڈوانا کے ایک بڑے جیولری شو روم میں ڈکیتی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ Four Arrested For Planing Robbery In Nagaur

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ومل سنگھ مینا کے مطابق، کھنکھنا پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ چار پانچ مشتبہ افراد ایک ویران جگہ پر جرائم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرلیا۔ اس کارروائی میں پولیس نے ملزم گووند رام، نریش چودھری، اشفاق خان اور گوپال سونی کو گرفتار کیا۔ تاہم اس کارروائی کے دوران بھوانی سنگھ نامی ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ Four Arrested For Planing Robbery In Nagaur

پولیس کے مطابق گووند رام تھانہ کھنکھنا کا ہسٹری شیٹر ہے اور اس کے خلاف چوری اور جعلسازی کے 7 مقدمات درج ہیں۔ جبکہ اشفاق خان کے خلاف مارپیٹ کے دو مقدمات بھی چل رہے ہیں۔ مفرور ملزم بھوانی سنگھ کے خلاف آرمس ایکٹ، جان لیوا حملہ، مارپیٹ اور ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے 5 کیس درج کئے گئے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد اب شہر کے مکینوں کو راحت ملی ہے اور پولیس بھی تیز نظر آرہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں : Thief Arrested in Alwar الور میں چوری کرنے والے دو ملزمان گرفتار