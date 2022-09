اجمیر: مشہور صنعت کار انیل جندال کی بیٹی خوشی نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ 10 منٹ کے لئے گھر سے کہیں باہر گئی تھیں۔ اس وقت وہ گھر کو تالا لگا کر چلی گئی تھی ۔ اس کی دادی گن ونتی کے ساتھ گھر میں نوکر کرشنا بھی تھا۔ جسے دو تین ہفتے پہلے ہی کام پر رکھا گیا تھا۔ جب وہ گھر لوٹی تو اس نے 3 افراد کو گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اسی درمیان ان کا نوکر کرشنا گھر پر نہیں ملا, جبکہ گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ جہاں سامان اور الماریاں بھی بکھری پڑی تھیں۔Dacoity In Business Man House In Ajmer In Rajasthan

مشہور صنعت کار انیل جندال کے مکان میں ڈکیتی

انہوں نے کہاکہ لٹیروں نے جندل کی ماں گن ونتی دیوی کو نشہ دے کر بے ہوش کردیا تھا۔ نوکری نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے گھر میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو گیا۔اطلاع ملتے ہی کوتوالی تھانہ انچارج سدھیر کمار اپادھیائے اور سی او نارتھ چھوی شرما کی قیادت میں پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ جہاں بے ہوش گن ونتی دیوی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد جواہر لال نہرو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ ابتدائی تفتیش میں خیال کیا جا رہا ہے کہ انیل جندل اور اس کی والدہ کو کچھ کھانا دے کر بے ہوش کیا گیا اور بعد میں ملزم نوکر اور اس کے ساتھی ارتکاب جرم کے بعد فرار ہو گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر اشوک جندل کی طبیعت بھی بگڑ گئی۔ جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھی داخل کرایا گیا ہے۔ فی الحال پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔Dacoity In Business Man House In Ajmer In Rajasthan