جے پور / ناگور: -راجستھان کی ناگوار ضلع ہیڈکوارٹر پر واقع ڈسٹرک کورٹ کے باہر نامعلوم شرپسندوں نے ہنومان بینیوال نام کے ایک گینگسٹر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا،اس سے عدالت کمپلیکس میں سنسنی پھیل گئی۔اس واقعے کے بعد عدالت کے باہر سیکیورٹی انتظامات پر سوال اٹھنے لگا ہے۔Contract Killer Shot Dead Outside Court In Nagaur In Rajasthan

راسٹریہ لوک تانتریک پارٹی (آر ایل پی) نے ناگور ضلع کرٹریٹ کے باہر دھرنا دے دیا،۔مظاہرین نے حکومت اور پولیس کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔انہوں نے سرعام فائرنگ کرنے والے شرپسندوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مقتول کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کی بھی مانگ کی ۔

راسٹریہ لوک تانتریک پارٹی (آر ایل پی) کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی ہے اس پر افسوس ہے ۔عدالت کے باہر سیکیورٹی انتظامات کی لاپرواہی کے سبب یہ واقعہ پیش آیا ہے ۔

رہنمائوں کا کہنا ہے کہ عدالت کے ققریب ہی پولیس محکمے کے اعلیٰ افسران کے دفتر ہیں۔ ان دفتروں سے محض بس میٹر کی دوری پر ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یہ سیکیورٹی انتظامات پر تماچہ ہے۔Contract Killer Shot Dead Outside Court In Nagaur In Rajasthan