اجمیر: درگاہ کے خادم بالی ووڈ دعاگو سید قطب الدین سخی کی صدارت میں چادر کا جلوس خواجہ صاحب کے آستانہ شریف پر پہنچا Procession of Chadar Reached Khwaja Sahib's Aastana اور بالی ووڈ میں ترقی و خوشحالی کی خاص دعا Special Prayers for Progress and prosperity in Bollywood مانگی گئی۔

درگاہ اجمیر شریف میں بالی ووڈ کی جانب سے چار پیش

اجمیر شریف میں آٹھ سو دس ویں عرس مبارک 810th Urs in Ajmer Sharif کے موقع پر جہاں ادنیٰ سے اعلی عقیدت مند خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کررہا ہے تو وہیں بالی ووڈ کی جانب سے ایک چادر جلوس کی شکل میں خواجہ صاحب کے آستانہ پر آج پیش کی گئی۔

خواجہ صاحب کے سالانہ عرس مبارک میں بالی ووڈ کی جانب سے ہمیشہ چادر پیش کی جاتی رہی ہے۔ اس مرتبہ بالی ووڈ اداکار نربھے وادوا نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چادر پیش کی Nirbhay Wadhwa Presented the Chadar in Khwaja Sahib Aastana اور بالی ووڈ کے لیے خاص دعا مانگی۔

اداکار کا کہنا ہے کی خواجہ صاحب کے 810 وے عرس مبارک میں ان کی حاضری زندگی میں کامیابی اور بلند نصیب والی ہے۔ وہ خواہش رکھتے ہیں خواجہ کے آستانے پر ان کی حاضری مسلسل ہوتی رہے اور کامیابی ملتی رہے۔

بالی ووڈ کی چادر کے جلوس میں صوفیانہ کلام پیش کرتے ہوئے وارثی قوالوں نے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کردیا اور جنتی دروازے ہوتے ہوئے خواجہ صاحب کے آستانہ پر بالی ووڈ کی چادر پیش کی گئی۔ درگاہ زیارت کے بعد خادم سید قطب الدین سخی نے سب کی دستار بندی کی اور دربار کا تبرک پیش کیا۔