اجمیر: بالی ووڈ فلم پروڈیوسر سورج سنگھ اپنی نئی فلم سلام وینکی کی کامیابی کے لئے عالمی شہرت یافتہ صوفی حضرت خواجہ غریب نوازؒ کی درگاہ اجمیر شریف پہنچے۔

فلم پروڈیوسر سورج سنگھ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کی درگاہ پر عقیدت کی چادر پیش کی اور اپنی نئی فلم سلام وینکی کی کامیابی کے لئے دعائیں مانگیں۔ اجمیر شریف درگاہ پر عقیدت رکھنے والے پروڈیوسر سورج سنگھ نماز جمعہ سے پہلے درگاہ پہنچے۔ جن کو درگاہ کے خادم سید عمران چشتی نے زیارت کروائی اور سید گلفام چشتی نے تبرک پیش کیا۔

سورج سنگھ نے اپنے پیر سید غنی چشتی عرف کلو میاں سے فلم سلام وینکی کی کامیابی کے لئے خصوصی دعا کی درخواست کی۔ اس میں ہدایتکار ریوتی میم اور دیگر فنکاروں کی زندگیوں میں خوشحالی کے لئے دعائیں بھی کی گئیں۔

اداکارہ کاجول دیوگن، عامر خان، وشال جیٹھوا، راہل بوس، پرکاش راج، کمل صدانہ اور آہانہ کمار فلم سلام وینکی میں اپنی بہترین اداکاری کرتے نظر آئیں گے۔ ریوتی کی ہدایت کاری میں بنی یہ فلم ماں اور بیٹے پر مبنی ہے, جو آئندہ 9 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے۔