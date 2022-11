اجمیر :راجستھان کے اجمیر میں واقع اناساگر جھیل کو بچانے کی مہم کے سلسلے میں بجرنگ دل کے کارکنان نے ضلع کلکٹر کو میمورنڈم سونپا۔ جس میں میونسپل کارپوریشن کے سابق عہدیداروں سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔Bajrang Dal Start Campaign To Save Aana Sagar Jheel In Ajmer

بجرنگ دل کے مقامی سربراہ پنڈت کشن شرما نے کہا کہ اناساگر جھیل راجستھان کی تاریخی ورثہ ہے۔ جھیل کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے جھیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میونسپل افسران کی ملی بھگت کے سبب یہ سب ہو رہا ہے۔اسی لئے تنظیم بجرنگ دل مطالبہ کرتی ہے کہ ضلع انتظامیہ جھیل کے ارد گرد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرے ۔

انہوں نے کہاکہ میونسپل کارپوریشن کے سابق ملازمین کے کردار کی بھی تحقیقات کرے اور الزام ثابت ہونے پر انہیں سخت سزا دی جائے۔Bajrang Dal Start Campaign To Save Anna Sagar Lake in Rajasthan