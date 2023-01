جعلی اسٹامپ پیپر کا استعمال کرکے زمین پر قبضہ کرنے کے معاملے میں تین افراد گرفتار

اجمیر:ریاست راجستھان کے اجمیر میں لینڈ مافیا کے جال کا شکار اب بڑھتا جا رہا ہے۔اس درمیان ریاست کے مختلف اضلاع میں لینڈ مافیاوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔

اس معاملے کا انکشاف کرتے ہوئے سول لائنز پولیس اسٹیشن کے افسر دلبیر سنگھ فوجدار نے بتایا کہ اتر پردیش کے جونپور کے رہنے والے رام چندر گپتا نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے کہ اسے اے ڈی اے کی طرف سے لگائی گئی لاٹری کے ذریعہ چندروردائی نگر میں ایک پلاٹ ملا تھا۔

کچھ دنوں بعد اس کےشہر سے بہار جانے پر اس کے جاننے والوں نے بتایا کہ اس کے پلاٹ پر کوئی دوسرا شخص دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ جب انہوں نے ملزمان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان کے سامنے جعلی شناختی کارڈ اور جعلی دستاویزات پیش کیں اور زمین پر اپنا حق جتایا۔

اس پر شکایت کنندہ نے سول لائنز تھانے پر اپنی شکایت درج کروائی ۔ معاملے کی جانچ کے بعد پولس نے دستاویزات جعلی اور دستخط جعلی پائے۔اس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں مکھوپورہ کے رہنے والے اتل بھردواج، شکتی نگر رام گنج کے رہنے والے دیپک اگروال اور فکیرا کھیڑا کے رہنے والے محمد آفتاب کو گرفتار کر لیا۔

پولیس نے مزید کہاکہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی پے ۔فی الحال ملزمان کو پولیس ریمانڈ پر لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔اس معاملے میں مزید لوگوں کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔

قابل ذکر ہے کہ اجمیر کے شہری اور دیہی علاقوں میں زمین خرید فروخت کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات اکثر سامنے آتے رہے ہیں۔ ایسے میں ضلعی انتظامیہ لینڈ مافیا کے خلاف سخت اقدامات کرے اور عام لوگوں کو ریلیف دے۔