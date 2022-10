اجمیر:راجستھان کے اجمیر شریف درگاہ تھانہ کی پولیس نے بچہ چور گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ روز چند ہفتوں سے لاپتہ 3 سال کا بچہ احسان کو پولیس نے شہر بھر نصب کئے گئے سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جانچ کرنے کے بعد برآمد کرلیا۔Ajmer Dargah Police Recover Three Years Old Boy And Bust Trafficking Racket

پولیس نے بچہ چور گروہ کا پردہ فاش کیا

درگاہ تھانے کے ڈپٹی آر پی ایس رام اوتار چودھری کے مطابق اسپیشل پولیس ٹیم کی بدولت بچہ چور گروہ سے تعلق رکھنے والی خاتون مینا اور اس کے ساتھی علیم الدین کو گرفتار کرکے بچے کو برآمد کرلیا ۔

درگاہ تھانہ پولیس اسپیشل ٹیم میں سی آئی امر سنگھ, سمیت 11 پولیس اہلکار شامل تھے , فی الحال پولیس ان دونوں ملزموں سے تفتیش کر رہی ہے, تاکہ جرائم کی دوسری وارداتوں کا بھی خلاصہ کیا جا سکے۔