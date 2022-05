امرتسر: ملک میں آج سری گرو ہرگوبند صاحب کا یومِ گُرگدی پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وہیں سچکھنڈ شری دربار صاحب میں صبح سے ہی عقیدت مند اپنا سرجھکا رہے ہیں۔ Akal Takht Jathedar says every Sikh should try to keep licensed weapon



اس موقع پر اکال تخت صاحب کے جتھیدار سنگھ، گیانی ہرپریت سنگھ نے کہا کہ گرو ہرگوبند جی کا اصول میری، پیری کا تھا۔ اس کے تحت انہوں نے سکھ برادری کو اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کو کہا تھا۔ اس لیے سکھ برادری کو ہتھیار رکھنے اور ان کے اصول کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ Hargobind Sahib's Gurgadi Day is being celebrated all over the country

انہوں نے کہا کہ اب وقت مشکل آرہا ہے اور کسی بھی وقت ہتھیاروں کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ تاریخ کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جب بھارت میں مغل حکمران تھے تب بھی شری گرو ہرگوبند صاحب نے سکھوں کو ہتھیار رکھنے کا پیغام دیا تھا۔ اس لیے اب ہمیں بھی ہتھیار کے کرتب سیکھنے چاہیے تاکہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ وہیں، انہوں نے سکھ برادری کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کی۔