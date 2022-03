ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں ’رن فار نیشن‘ دوڑ کا اہتمام کیا گیا جس میں درجنوں مقامی نوجوانوں نے شرکت کی۔ Run for Nation Marathon Organized in tralریس کا اہتمام چنار ویلی گروپ نامی ایک مقامی این جی او کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ریس بس اسٹینڈ، ترال سے شروع ہوکر سینٹرل اسکول سے ہوتے ہوئے بس اسٹینڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ Run for Nation Marathon Organized in tral

’رن فار نیشن‘ میں درجنوں نوجوانوں کی شرکت

ریس کے دوران محکمہ صحت کی جانب سے ایمبولنس سمیت دیگر انتظامات کو یقینی بنایا گیا تھا۔ طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ ریس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ Run for Nation Marathon Organized in tralریس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ لڑکوں کے زمرے میں تنویر احمد نے پہلی، سعود احمد نے دوسری اور دانش دلشاد نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ لڑکیوں کے زمرے میں فضا منظور نے پہلی، سمرن عاشق نے دوسری اور رونق طارق نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔

دوڑ کے اختتام پر سماجی کارکن فاروق ترالی نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں سے نوجوان نسل کو کھیل کود کی جانب راغب اور منشیات سے دور رہنے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی و ذہنی تندرستی کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی سرگرمیاں بھی ناگزیر ہیں۔

