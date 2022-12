ترال:انتخابات سیاسی پارٹیوں کے لیے اپنی قسمت آزمائی کا موقع ہوتا ہے اور ہر سیاسی پارٹی انتخابات کے لیے تیار رہتی ہے,تاہم پی ڈی پی کے لیے الیکشن ترجیح نہیں ہے بلکہ پارٹی چاہتی ہیں کہ یہاں سیاسی غیر یقینی اور پکڑ دھکڑ کے سلسلے کو بند کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار پی ڈی پی ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج ترال دورے کے بعد ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کیا۔PDP Ready For Elections

کشمیر میں سیاسی غیر یقینی کا ماحول دور کرنے کی ضرورت ، پی ڈی پی

ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ الیکشن سے کچھ مسائل حل ہوتے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر ان انتخابات سے حل نہیں ہوگا اس کے لیے بات چیت ایک واحد حل ہے اور ہمیں ان نوجوانوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے جو راستہ بھٹک چکے ہیں۔Pdp on Kashmir Issue



آنے والے انتخابات میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس بارے میں پارٹی کی پولیٹیکل افیئرس کمیٹی فیصلہ لینے کی مجاز ہے اور وقت آنے پر اس بارے میں فیصلہ لیا جائے گا۔PDP on Alliance with political party

ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے مزید بتایا کہ ایک طرف ایل جی انتظامیہ سرکاری پروگرامز میں زرکثیر صرف کر نے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں ٹریجریوں میں پیسے نہیں ہے،کوئی ملازم اپنا جی پی فنڈ بھی نکال نہیں سکتا ہے تو اس ترقی کو کیا نام دیا جائے۔PDP on My Town My Programmes