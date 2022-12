پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کا دفتر بند رہنے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ضمن میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دفتر آئے دن بند رہتا ہے۔ The public is facing difficulties due to the office being closed

اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن دفتر بند

اس سلسلے میں مقامی شخص غلام رسول نے کہا کہ 'دو سال قبل اس دفتر کے ذمہ داروں کو عمارت کی تعمیر میں استعمال ہونے والی لکڑیاں مہیا کرواگئی تھیں تاہم دفتر کے بند رہنے سے لوگوں کو مشکلات درپیش ہے جبکہ انہیں فون بھی نہیں لگتا۔



