جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کشمیر کی بُلڈ ڈونرس اتنظیم کی جانب سے الہ دید ہسپتال سرینگر اور پیپلز ویلفیئر ٹرسٹ کھریو کے اشتراک سے ضلع پلوامہ کے اوقاف بلڈنگ کھریو پانپور میں خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔اس کیمپ کا افتتاح بلڈ بینک آفیسر ایل ڈی ہسپتال ڈاکٹر جاوید اقبال خان نے کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز،بُلڈ ڈونرس کشمیر تنظیم کے ممبران اور علاقے کے دیگر لوگ بھی موجود رہے۔A large number of youth participated in the blood donation camp

خون عطیہ کیمپ





کیمپ کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دینے کی ترغیب دینا تھا تاکہ ضرورت مند مریضوں کی قیمتی جان بچائی جا سکے۔ایک عہدیدار نے بتایا کہ کیمپ میں تقریباً 70 رضاکاروں نے خون کا عطیہ دیا۔ جو خون کے ضرورت مند لوگوں کے لۓ ایک اہم اور اچھا قدم ہے ۔

بلڈ بینک آفیسر ایل ڈی ہسپتال ڈاکٹر جاوید اقبال خان جو اس کیمپ کی سربراہی کر رہے تھے،انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بُلڈ کیمپس منعقد کرنے کا مقصد ضرورت مندوں کو وقت پر خون فراہم کر کے ان کی زندگٸ بچانا ہے۔ وہیں اس ایسے کیمپوں میں نوجوانوں کی شراکت باعث خوشی ہے۔ کیونکہ ایسے پروگراموں سے نوجوانوں میں سماج کے تئیں خدمات انجام دینے کا جذ بہ بڑھ جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ عطیہ کردہ خون کو ایل ڈی ہسپتال میں ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انہوں نے لوگوں سے خون کے عطیات کے لیے آگے آنے کی اپیل کی۔

مزید پڑھیں:Blood Donation Camp in Poonch پونچھ میں آرمی کی جانب سے خون عطیہ کیمپ کا اہتمام