اسکالرز اور فیکلٹی آف اکنامکز اور اس سے منسلک شعبوں کو فیصلہ سازی اور تحقیق کے لیے اکانومیٹرک تکنیک کے علم سے آراستہ کرنے کے لیے، اپلائیڈ اکانومیٹرکس پر ایک ہفتہ تک جاری رہنے والے ایک آن لائن ورکشاپ، جس کا انعقاد ڈیپارٹمنٹ آف مینجمنٹ اسٹڈی اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ نے کیا ہے۔ One Week Workshop on Econometrics commences at IUST



افتتاحی تقریب کے دوران IUST کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو مہمان خصوصی تھے اور IIM کاشی پور میں سینٹر آف ایکسی لینس ان پبلک پالیسی اینڈ گورنمنٹ کے چیئرپرسن پروفیسر بہار الاسلام کلیدی اسپیکر تھے۔An online One-Week Workshop on Applied Econometrics



ورکشاپ ایک سے زیادہ عنوانات اور جدید شماریاتی سافٹ ویئر جیسے آر پروگرامنگ وغیرہ پر ہینڈ آن ٹریننگ سیشنز کے ذریعے مہارت بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے نظریاتی ڈومینز سے بالاتر ہونے پر زور دیا گیا۔





پروفیسر بہار الاسلام نے اپنے کلیدی خطاب میں ڈیٹا کے انقلابی کردار اور کام کی جگہ کی تبدیلی کو مستقبل میں ایک بہتر دنیا کے محرکات کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے ملک کے اندرونی حصوں سے ڈیٹا اور تجزیات تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل تقسیم پر قابو پانے کی ضرورت کا خاکہ پیش کیا تاکہ ان خطوں کو دوبارہ تبدیلی کے ذریعے بااختیار بنایا جا سکے۔ Data and the Metamorphosis of the workshop





افتتاحی سیشن میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر انیسہ جان نے شکریہ کی تحریک پیش کی اور پروگرام ووٹ کے ساتھ اختتام کو پہونچا، جنہوں نے ورکشاپ کے تھیم میں فکری تعاون کرنے پر معززین کا شکریہ ادا کیا اور مختلف اداروں کے متعدد شرکاء کا ان کے جوش و خروش کو خراج تحسین پیش کیا۔