جموں و کشمیر: قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ضلع پلوامہ اور سرینگر میں متعدد مقامات پر اس سال مئی میں چھانپورہ میں 15 پستولوں کی برآمدگی کے سلسلے میں چھاپے مارے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق این آئی اے کے اہلکاروں نے پولیس اور نیم فوجی سی آر پی ایف اہلکاروں کی مدد سے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پانچ مقامات اور سرینگر میں چار مقامات پر چھاپے مارے۔

پلوامہ کے کئی مقامات پر این آئی اے کی چھاپہ مار کارروائی

چھاپے 23 مئی کو یہاں چھانپورہ میں 15 پستولز کی برآمدگی سے متعلق تھے اور پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ عسکریت پسند ان ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہٹ اینڈ رن کیسز کو انجام دینے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس نے اس موقع پر دو ٹی آر ایف عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد میں اس کیس کو این آئی اے نے اپنے تحویل میں لے لیا۔