جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے بارہویں جماعت کے امتحانات میں جہاں پہلی تین پوزیشن پر لڑکیوں کا قبضہ رہا، وہیں سب ضلع ترال کے ایک گاؤں نئی بگ سے تعلق رکھنے والے فرقان الوحید نام کے ایک طالب علم نے چار سو چھیانوے 496 نمبرات حاصل کر کے امتحان میں چوتھا مقام حاصل کر کے نہ صرف ترال بلکہ پورے پلوامہ ضلع کا نام روشن کیا۔Topper From Pulwama

بارہویں جماعت میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والا فرقان ڈاکٹر بننے کا خواہاں

فرقان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ان کے والد مزدوری کرتے ہیں، تاہم فرقان نے اپنے والدین کے خواب کو پورا کر نے میں کامیابی حاصل کی۔ امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیاب ہونے پر فرقان کے گھر میں جشن کا ماحول ہے۔ رشتہ دار اور عزیز و اقارب فرقان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ JK BOSE 12th Results



ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں فرقان نے بتایا کہ عزائم پختہ ہوں تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کر ملک وملت کی خدمت کریں۔ Furqan wants to become a Doctor

فرقان نے بتایا کہ امتیازی پوزیشن حاصل کرنے کے لئے سخت محنت ضروری ہوتی ہے اور اس لیے طلبا کو چاہیے کہ اس جانب دل و جان سے توجہ دیں اور فروعی معاملات میں نہ الجھیں۔



امتحانات میں لڑکوں کی بہ نسبت لڑکیوں کی بازی مار نے پر پوچھے گیے ایک سوال کے جواب میں انوں نے بتایا کہ لڑکوں کے اندر کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اب لڑکوں کی بہ نسبت زیادہ محنت کر رہی ہے جب کہ لڑکے زیادہ تر وقت سوشل میڈیا اور گیمز پر صرف کرتے ہیں۔ Top position from Pulwama with 496 Marx

فرقان نے بتایا کہ وہ سوشل میڈیا کا بالکل ہی استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا سارا وقت مطالعے میں ہی صرف کرتے ہیں۔

وہیں فرقان کی خالہ حفیظہ نے بتایا ان کا پورا خاندان فرقان کی کامیابی پر خوشی محسوس کر رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ دیگر طلبا بھی اسی طرح کامیاب ہوں۔



حفیظہ کے مطابق ان کا بھانجا بچپن سے ہی محنتی تھا اور دل لگا کر پڑھتا تھا جب کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہیں کرتا ہے اور ان کا خواب اب شرمندہ تعبیر ہوا۔

