حکومت نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST اونتی پورہ) Islamic University of Science and Technology کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، کو واڈیا انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین جیولوجی کی گورننگ باڈی کے رکن کے طور پر نامزد IUST VC nominated member of Wadia Instituteکیا ہے۔

واڈیا انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین جیولوجی Wadia Institute of Himalayan Geologyدہرادون، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت کا ایک خود مختار تحقیقی ادارہ ہے۔

واڈیا انسٹی ٹیوٹ Wadia Institute of Himalayan Geologyکو بین الاقوامی شہرت کی ایک قومی تجربہ گاہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جس میں جدید ترین لیبارٹریز اور ملک بھر میں ارضیاتی علوم میں اعلیٰ درجے کی تحقیق کے لیے دیگر بنیادی ڈھانچے کی سہولیات موجود ہیں۔

قابل ذکر ہے پروفیسر رومشو IUST VC Shakeel Ahmad Ramshooنے مغربی ہمالیہ کی جغرافیائی علوم میں کئی قومی اور بین الاقوامی تحقیقی منصوبے کامیابی کے ساتھ مکمل کیے ہیں اور اس ضمن میں انکے 200 سے زیادہ تحقیقی مقالے شائع ہوئے ہیں۔

پروفیسر رومشو IUST VC Shakeel Ahmad Ramshooکی تحقیق کے اعتراف و اعزاز میں انہیں ایک درجن سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا ہے، اور وہ انڈین اکیڈمی آف سائنسز، انڈین سوسائٹی آف ریموٹ سینسنگ اور انڈین سوسائٹی آف جیومیٹکس کے فیلو کے طور پر بھی منتخب ہوئے ہیں۔

پروفیسر رومشو مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ماحولیات، پانی، موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے متعلق پالیسی ساز کمیٹیوں اور ورکنگ گروپس کے اسکور کے رکن بھی ہیں۔

اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی Islamic University of Science and Technology کے میڈیا ایڈوائزر نے پروفیسر رومشو کو واڈیا انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین جیولوجی کے رکن کے طور پر نامزد IUST VC nominated member of Wadia Instituteکئے جانے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورے جموں وکشمیر کے لیے فخر کا مقام ہے۔