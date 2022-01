ضلع پلوامہ کے قصبہ پانپور میں دریائے جہلم کے باندھ پر غیرقانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی Encroachment Drive on the Banks of River Jhelum کرتے ہوئے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے افسران نے کئی غیرقانونی تعمیرات کو منہدم کیا۔

Encroachment Drive on the Banks of River Jhelum: پانپور میں دریائے جہلم کے باندھ پر غیرقانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی

ٹیم میں شریک ایک آفسر نے بتایا کہ کسی بھی فرد کو سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی اجازت Illegal Construction in Pampore نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے غیرقانونی طور پر دریائے جہلم کے باندھ پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق تعمیراتی کام کر رہے ہیں۔ جس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ اس طرح کے غیرقانونی کاموں میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ دریائے جہلم کے باندھ پر تعمیرات Illegal Construction on the Banks of River Jhelum کھڑا نہ کریں، تاکہ جہلم کی شان کو برقرار رکھا جا سکے۔