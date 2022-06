جموں و کشمیر: ضلع ترال میں پی ڈی پی کے سینئر رہنما ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ مرکزی حکومت اپنی حکومت کے آٹھ برس مکمل ہونے پر تشہیر کر پروپیگنڈہ پھیلا رہی ہے کہ کشمیر اور دہلی میں دوریاں ختم ہوگئیہیں لیکن آٹھ برس گزر جانے کے بعد بھی کشمیر اور دہلی کے درمیان دوری کم نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے دعویٰ کیا تھا کہ اب کشمیر اور نئی دہلی کے درمیان دوریاں نہیں رہیں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے Distances between Delhi and Kashmir continue say PDP Leader in Tral۔

ویڈیو دیکھیے۔

انتخابات کے انعقاد پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ سیاسی پارٹیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں اور پی ڈی پی بھی انتخابات کے لیے تیار ہے، تاہم انتخابات ہمارے لیے ترجیح نہیں ہے کیونکہ انتخابات کے علاوہ یہاں اور بھی مسائل ہیں۔ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے دعویٰ کیا یہاں کسی کو انتظامیہ کے خلاف بات کرنے والے افراد کی زبان بندی کی جا رہی ہے اور ان پر کیس درج کیا جارہا ہے۔

مزید پڑھیں: