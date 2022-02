کشمیر: ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے آج ضلعی انتظامی کمپلیکس میں محکمہ دیہی ترقی کے افسران اور فیلڈ فنکشنز کا اجلاس طلب کیا۔DDC Pulwama reviews progress of RDD Works

ڈی سی پلوامہ نے آر ڈی ڈی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا



یہ اجلاس ڈسٹرکٹ کیپیکس 2021-22، بی ڈی سی ، ڈی ڈی سی اور پی آر آئیز گرانٹس اور ضلع میں آر ڈی ڈی سیکٹر کی دیگر اسکیموں کے تحت کاموں کی بلاک وائز حالت کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا۔ RDD Works under District Capex Budget 2021-22





ڈی سی نے ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ، پردھان منتری آواس یوجنا (PMAY)، مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (MGNREGA)، 14th FC اور RGSA وغیرہ کے تحت کئے گئے کاموں کی پیش رفت کا بلاک وار تفصیلی جائزہ لیا۔



انہوں نے صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ مختلف لائن محکموں کے ساتھ کنورجنسی پلان کو شروع کیا جائے گا۔ RDD Works In Pulwama



بی ڈی اوز کو ہدایت دی گئی کہ وہ 10 مارچ 2022 تک الاٹ شدہ کاموں کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے افسران اور فیلڈ فنکشنز پر زور دیا کہ وہ لگن کے ساتھ کام کریں اور شفاف طریقے سے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کریں۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ کاموں کی انجام دہی میں شفافیت اور جوابدہی کو برقرار رکھیں۔ To ensure the completion of the allotted works



اجلاس میں ڈی ڈی سی/ بی ڈی سی/ پی آر آئی گرانٹس سمیت تمام کاموں کے تخمینہ، ٹینڈرنگ اور الاٹمنٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کیپیکس پلان، 2021-22 کے تحت جاری مالی سال میں مکمل ہونے والے منصوبوں کی فزیکل سٹیٹس سمیت تفصیلی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا اور محکمہ دیہی ترقی کی طرف سے شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جامع جائزہ لیا۔





اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی ڈی سی نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ تمام ترقیاتی منصوبوں/کاموں کو ایک مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔DDC Pulwama reviews progress of RDD Works





انہوں نے متعلقہ افسروں/ اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ جاری کاموں کو ان کی مقررہ مدت میں تکمیل کے لیے رفتار کو تیز کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں اور کاموں کی باقاعدہ نگرانی کی ہدایت کی۔



یہ بھی پڑھیں : DC Pulwama Visit Tral: ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کا دورہ ترال