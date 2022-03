ترال: ’’نیشنل کانفرنس و پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں خصوصاً گجر بکروال طبقے سے وابستہ افراد کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ ان پارٹیوں کے لیڈران صرف دفعہ 370 کے نام پر سیاست کر رہے ہیں NC PDP playing Politics on Article 370۔ انہوں نے 70 برسوں کے دوران اس کی حفاظت کیوں نہیں کی۔‘‘

ان باتوں کا اظہار بی جے پی لیڈر اور ایس ٹی مورچہ (پلوامہ) کے جنرل سیکریٹری عبدالرشید گوجر نے دودھ مرگ، ترال میں منعقدہ آگاہی پروگرام کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ کیا۔

’دفعہ370 پر فقط سیاست کی جا رہی ہے‘

بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اقلیتی یونٹ کی جانب سے جنوبی کشمیر South Kashmir کے دودھ مرگ، ترال میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا BJP Organized Awareness Camp in Tral جس میں گجر طبقے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مرکزی حکومت کی جانب سے وضع کی گئی مختلف اسکیمز کے بارے میں عوام کو جانکاری دی گئی۔

پروگرام میں ایس ٹی مورچہ کے جنرل سیکریٹری برائے پلوامہ، عبدالرشید گوجر نے عوام سے انتظامیہ کو تعاون دینے اور دور افتادہ علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا تعاون دینے کی اپیل کی۔

انہوں نے پروگرام کے دوران دعویٰ کیا کہ دودھ مرگ علاقے میں انتظامیہ نے ڈسپنسری کی تعمیر کے لیے 16.5 لاکھ روپے واگزار کیے ہیں۔

میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالرشید نے بتایا کہ ’’گجر بکروال برادری کو یہاں کی پارٹیوں - نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی - نے ہمیشہ ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی بھی ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے۔‘‘

دفعہ 370 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالرشید نے کہا کہ ’’دفعہ 370 منسوخ ہو چکا ہے، اور اب وہ (نیشنل کانفرنس و پی ڈی پی) دفعہ 370 کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔ People Being Fooled in the name of Article 370 انہوں نے 370 کی حفاظت اپنے دور میں کیوں نہیں کی؟ اب اس کے نام پر سیاست کر رہی ہیں۔‘‘