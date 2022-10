پونچھ: جموں وکشمیر پولیس اور فوج نے صوبہ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ میں ایک خاتون سمیت چھ افراد کو حراست میں لیکر کر اُن کے قبضے سے آئی ای ڈی، پستول اور زائد از چھ کلو ممنوعہ نشیلی اشیاء برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں تحقیقات جاری ہے اور مزید گرفتاریوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیاجاسکتا۔ Woman among Six Arrested in Poonch Arms and Ammunition recovered

ضلع پونچھ میں پولیس اور فوج نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 28ستمبر کے روز پولیس کو مصدقہ اطلاع موصول ہوئی کہ ضلع میں تخریبی کارروائی انجام دینے کی خاطر کئی افراد سرگرم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس، فوج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں نے ضلع کے کئی علاقوں میں آپریشن شروع کئے جس دوران ایک خاتون کے پاس آئی ای ڈی ہونے کے بارے میں بھی خفیہ اطلاع موصول ہوئی۔ Woman among Six Arrested along with Drugs and Ammunition

اُن کے مطابق سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو حراست میں لے کر اُس کے قبضے سے ایک آئی ای ڈی برآمد کی جس کو بعد میں بم ناکارہ بنانے والی ٹیم نے ناکارہ بنا دیا۔ پولیس آفیسر کے مطابق پوچھ تاچھ کے دوران خاتون نے بتایاکہ اسے یہ آئی ای ڈی خاوند محمد آزاد نے دی تھی۔ حفاظتی اہلکاروں نے بتایا کہ مزید انکشافات کے بعد پتہ چلا کہ قمر الدین نامی ایک شخص نے محمد آزاد کو یہ آئی ای ڈی فراہم کی تھی۔

سیکورٹی فورسز کے مطابق مزید ’’تحقیقات کے دوران کمل الدین نامی ایک اور شخص کا نام سامنے آیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ قمر الدین کے دو بھائی اُس پار کشمیر میں بیٹھے ہیں جو بھارت کے خلاف مسلسل سازشیں رچانے میں ملوث ہیں۔‘‘ پولیس آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ ’’پاکستانی ہینڈلرز جموں وکشمیر میں امن و امان کی فضا کو درہم برہم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں تاہم سیکورٹی ایجنسیاں بھی مسلسل اُن کے منصوبوں کو ناکام بنا رہی ہیں۔‘‘Six arrested in Poonch Drugs arms and Ammunition recovered

انہوں نے بتایا کہ اب تک خاتون سمیت چھ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن کے قبضے سے ایک آئی ای ڈی، پستول اور چھ کلو سے زائد ممنوعہ نشیلی اشیاء بر آمد کرکے ضبط کی گئی۔ پولیس آفیسر نے مزید کہا کہ ’’تحقیقات جاری ہے اور مزید گرفتاریوں کو خارج از مکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔‘‘