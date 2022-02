جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کے سرحدی علاقہ مینڈھر میں تلاشی کے دوران ڈیری ڈبسی میں ہتھیار برآمد ہوا۔ Weapons recovered near LOC in Mandhar border area۔

برآمد اسلحہ

جموں و کشمیر پولیس ڈرافٹ کے مطابق جموں و کشمیر پولیس اور فوج کی جانب سے مشترکہ تلاشی کی جارہی تھى جس دوران سرحدی علاقہ مینڈھر کے گاؤں ڈیری ڈبسی میں اسلحہ بازیاب کیا گیا ہے۔

جس میں ایک AK-47 رائفل، ایک میگزین، 2 پستول، 2 پستول میگزین شامل ہیں Joint operation of Jammu and Kashmir Police and Army in Mandhar۔

اس سلسلہ میں پولیس تھانہ مینڈھر میں ایف آئی آر 29 زیر دفعہ 7/25/26 انڈین آرمس کے تحت درج کر مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔