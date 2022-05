پونچھ کے سب ڈویژن مہور کے علاقہ گلاب گڑھ کے مختلف مقامات پر لوگوں نے احتجاج اور مظاہرے کیا۔ مظاہیرین کا کہنا ہے کہ نیابت گلاب گڑھ کو کسی مرکزی مقام پر قائم کیا جائے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔Protests at various places in Poonch

پونچھ کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرہ

مظاہیرین کا کہنا ہے کہ گلاب گڑھ جو کہ کافی دور ہے، جبکہ گلابگڑھ سے بہتر مہور ہے کیونکہ گلاب گڑھ ایک ایسی جگہ ہے جہاں چھ مہینے تک سڑک بند رہتی ہے۔ یہ بات قابلہ ذکر ہے کہ گلاب برفانی علاقہ ہے۔ جہاں سے کشمیر صرف نو کلومیٹر کی دوری پر ہے۔مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نیابت کے تحت درجنوں پنچایت آتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں آبادی اس نیابت پر مشتمل ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس نیابت کو مرکزی مقام پر قائم کیا جائے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

