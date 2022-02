ریلی میں شامل افراد نے ضلع ترقیاتی کونسل District Development Council کے صدر تاجم اختر سے اپیل کی کہ اسکول کو جلد سے جلد کھولا جائے۔

Demand to Reopen The School In Poonch: پونچھ میں اسکول کھولنے کا مطالبہ

لواحقین کا کہنا تھا کہ بازار، سنیما ہال اور شاپنگ مالز پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں، اس لیے اسکول بند رکھنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں، ہم انہیں موبائل فون سے دور رکھنا چاہتے تھے، آج انہی بچوں کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل رہتا ہے، جہاں اساتذہ کو ہاتھ پکڑ کر سکھانا ہوتا ہے، وہ اب آن لائن سکھا رہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ والدین پر مالی بوجھ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسمارٹ فونز کے علاوہ انہیں نیٹ پیک پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے رک جانے سے انہیں کئی بیماروں کا خطرہ ہے۔