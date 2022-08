منڈی: جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی سے پھاگلہ جانے والی قریب بتالیس کلو میٹر سڑک جس کی خستہ حالی کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ Mandi Road in shambles

منڈی تا پھاگلہ سڑک خستہ حال، انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل





اطلاعات کے مطابق قریب تیس سال سے اس سڑک کو لیکر یہ کہا جارہا ہے کہ اس سڑک کا ٹینڈر ہوچکا ہے اب جلد سڑک کا کام شروع کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے زمینی سطح پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ dilapidated condition of road



اس حوالے سے سابق سرپنچ چوہدری طارق منظور نے کہا کہ پچھلے تیس سال سے سڑک کی خستہ حالت سے عوام پریشان ہے۔ کیونکہ اس سڑک پر کبھی ایک کلو میٹر تو کبھی دو کلو میٹر تک میگڈم بچائی جاتی ہے۔ یہ سڑک منڈی کو تاریخی مغل شہرہ سے ملاتی ہے۔ باوجود اس کہ یہ سڑک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو سال قبل اس سڑک پر میکڈم بچھائی گئی تھی جو چھ ماہ بعد اکھڑ گئی۔انہوں نے مزید کہا کہ اس سڑک کے جتنے بھی ٹینڈر ہوئے ٹھکیداروں نے اپنے پیسہ نکالے اور چلے گئے۔ Poor condition of roads in poonch

مقامی شخص فاروق مدنی نے کہا کہ منڈی پھاگلہ سڑک جو کہ ابھی بھی پھاگلہ تک مکمل نہ ہوسکی ہے۔ انہوں نے کہا قریب بیس پنچائیتوں پر مشتمل یہ سڑک جس میں ھاڑی بڈھا, سیڑھی خواجہ, سیڑھی چوہانہ, فتح پور, تریچھل, بائلہ, مرنوٹ, دھڑہ یہ تمام تر پنچائیتیں منڈی تحصیل کے ساتھ منسلک ہیں۔



انہوں نے مزید بتایا کہ یہاں عوام کو بینک, تھانہ, ہسپتال, و دیگر ضروریات زندگی کے لیے منڈی کا رخ کرتے ہیں جس دوران لوگوں کو گوناگوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد اس سڑک پر میڈم بچا کر لوگوں کے آنے جانے کے لئے بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں مزید مشکلات سے بچایا جاسکے۔

