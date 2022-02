راجیش ٹوپے نے کہا کہ کورونا ویکسین کی وجہ سے 21 امراض پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کی جانب سے کی گئی تحقیق WHO Research on Corona Vaccine سے متعلق معلومات کو عوام تک پہنچایا جائے گا تو لوگ خود بخود ویکسین لینے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے ڈبلیو ایچ او کی تحقیق کو قابل ستائش قرار دیا۔ WHO research on corona vaccine commendable

کورونا ویکسین پر ڈبلیو ایچ او کی تحقیق قابل ستائش

کورونا ویکسین پر ڈبلیو ایچ او کی تحقیق سے اب یہ بات واضح ہوگئی کہ ویکسین سے نہ صرف کورونا پر ہی قابو پایا جاسکتا بلکہ دیگر 21 امراض سے بھی بچا جاسکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے کیا۔

انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کی تحقیق سے اب عام آدمی کی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لیں، تاکہ کورونا کا مقابلہ کیا جاسکے۔