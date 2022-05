اورنگ آباد: گلبرگہ میں جس طرح خانقاہوں کو درس گاہوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تبدیل کردیا گیا اسی نہج پر خلدآباد شریف میں بھی ان کی شاخیں قائم کی جائیں گی اور یہاں بھی تعلیمی جال بچھایا جائے گا، اس عزم کا اظہار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سجادہ نشین کے جانشین سید محمد علی الحسین نے کیا، وہ معروف صوفی بزرگ حضرت یوسف حسینی المعروف حضرت راجو قتّال کی سہ روزہ عرس تقاریب میں شرکت کی غرض سے خلدآباد آئے تھے۔ The Urs Was Attended by a Large Number of Devotees

عرس کا آغاز

سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ حضرت یوسف حسینی المعروف حضرت راجو قتّال کی سہ روزہ عرس تقاریب بڑے تزک واحتشام کے ساتھ منائی گئیں، خواجہ بندہ نواز گیسور دراز کے والد محترم ہیں، اسی مناسبت سے گلبرگہ سے بندہ نواز گیسو دراز کے سجادہ نشین سید شاہ خسرو حسینی کے جانشین سید محمد علی الحسینی نے اس عرس تقاریب میں خصوصی شرکت کی اس موقع پر انھوں نے کہا کہ جس انداز میں گلبرگہ میں تعلیمی اداروں کا جال بچھایا گیا ہے، خلد آباد میں بھی اس نہج پر کام ہوگا۔



عید کے دوسرے دن سے ہی حضرت راجو قتال کی عرس تقاریب کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ سات سو بارہواں عرس منایا گیا، سہ روزہ تقاریب میں صندل مالی، سماع اور بداوعہ کا اہتمام کیا گیا، بداوعہ کی تقریب میں فجر کے بعد قران کریم کی تلاوت کی گئی پھر حضرت یوسف حسینی عرف راجو قتال کے مزار پر غلاف چڑھایا گیا اور چادر گل پیش کی گئی، اس کے بعد تلاوت قران،فاتحہ خوانی اور تبرک کی تقسیم عمل میں آئی، سید محمد علی کا کہنا ہےکہ مستقبل قریب میں درگاہ شریف کا نقشہ بدل جائے گا۔



گرمی کی تمازت کے باوجود عرس تقاریب میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد مو جود تھی، کرناٹک، بیدر اور رائچور کے علاوہ مختلف شہروں سے عقیدت مند خلد آباد پہنچے تھے، محفل سماع میں مختلف شہروں سے پہنچے قوالوں نے نعت منقبت اور قوالیاں پیش کیں، یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا۔