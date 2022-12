ممبئی: عبدالرحمٰن انتولے نے ہمیشہ سیاست کا استعمال خدمت خلق کے لیے کیا اور اپنی مضبوط سیاسی پالیسی، بے باکی، دور اندیشی اور جذبہ خدمت خلق کے سبب مسلسل کئی عشرے تک سیاسی افق پر چھائے رہے۔ ان خیالات کا اظہار انجمن اسلام کے نائب صدر اور انسداد ماحولیاتی بورڈ کے سابق چیئرمین مشتاق انتولے نے کیا۔ مشتاق انتولے نے مہاراشٹر کے سابق وزیراعلیٰ کی برسی Death anniversary of A R Antole پر منعقد کیے گئے اجلاس سے مروڈجنجیرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کے فلاحی، رفاہی اور خدمت خلق پر مبنی تنظیمی خدمات کو عوام بھی بھلا نہیں سکیں ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عبدالرحمٰن انتولے کے یوم وفات پر وی این کالج میں طبی کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ Tribute on the Death anniversary of Abdul Rahman Antole

اس موقع پر مشتاق انتولے نے کہا کہ بیرسٹر اے آر انتولے نے کانگریس پارٹی کا وفادار خادم بن کر زندگی بھر کام کیا۔ انہوں نے سیاست کو ذاتی مفادات کی بجائے عوامی خدمت کے طور پر استعمال کیا۔ اُنہوں نے ہمیشہ بلالحاظ مذہب وملت اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کے دور اقتدار میں عوام کے لیے ایسی کئی اسکیموں کا نافذ کیا جس سے آج بھی لاتعداد لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ کوکن انتی متر منڈل کے صدر مشتاق انتولے نے کہا کہ جلد ہی شریوردھن، مروڈ اور مسلہ میں بڑے پیمانے پر طبی کیمپوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ بیرسٹر انتولے کی برسی کے موقع پر وی این کالج اور کرسٹل آئی سینٹر مجگاؤں کے اشتراک سے آنکھوں کی جانچ کا کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔

خبر کے مطابق مروڈ، ایکدرا، راجپوری ناند گاؤں، مجگاؤں اسرولی، والوٹ اور دیگر دیہی علاقوں سے لوگ اپنی آنکھوں کے جانچ کے لیے آئے تھے۔ مجموعی طور پر 750 افراد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ اس کیمپ میں ضرورت مندوں کو مفت میں چشمے تقسیم کیے گئے اور کم شرح میں آنکھوں کے آپریشن کی سہولتیں دی گئیں۔ مسلہ میں بھی خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا اور اس موقع پر غریبوں میں اناج کے کٹ تقسیم کیے گئے۔ دونوں تقاریب مشتاق انتولے کی رہنمائی میں منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے ضلع اور تعلقہ کے ذمہ داروں، عہدیداروں اور رضا کاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔

مشتاق انتولے کی سرپرستی میں وی این کالج میں آنکھوں کی جانچ کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مشتاق انتولے نے کہا کہ مقامی لوگوں کے تعاون اور بھرپور پیار و محبت کی وجہ سے بیرسٹر انتولے 6 مرتبہ رکن اسمبلی اور ایک بار راجیہ سبھا کی رکنیت سمیت 5 مرتبہ رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ ہمیشہ بیرسٹر انتولے نے بلا لحاظ مذہب وملت اپنی خدمات انجام دیں۔