ممبئی :مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں واقع اسلام جمخانہ میں تیسری رفاقت یونانی کا نفرنس کا اہتمام کیا گیا۔اس سے قبل اترپردیش کے سہارنپور اور دہلی میں کانفرنس کا اہتمام کیا جا چکا ہے۔

ممبئی کے اسلام جمخانہ میں تیسری رفاقتِ یونانی کانفرنس کا انعقاد

اس کانفرنس میں مہاراشٹر کے علاوہ دیگر ریاستوں کے حکماء اطباء تقسیم کار اور دواسازی کی صنعت سے وابستہ مختلف افراد نے شرکت کی۔ کمپنی کے بانی شعیب اکرم نے ممبئی میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں موجود طبیبوں اور دوافر وشوں کو طب یونانی سے وابستہ افراد کو طب یونانی کی ترقی کے کچھ گر بھی سمجھائے اور انہیں مشوروں سے نوازا۔

آیوراِن ویدار یمیڈیز کی جانب سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں ماڈرن میڈیکل سائنس کے اس عہد میں یونانی طلب کو دیگر طریقہ ہائے علاج کے ہم پلہ بنانے کا عزم کیا گیا۔

اس کا نفرنس میں طب کے علاوہ دیگر شعبوں کی سر بر آوردہ شخصیات نے بھی شرکت کرتے ہوئے کانفرنس کو کامیاب بنایا۔آیوراِن دیدار ریمیڈیز کے روح رواں محمد شعیب اکرم نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آیوراِن ویدا ادویات کی تیاری کا طریقہ دیگر دواساز کمپنیوں سے مختلف ہے جس کی اپنی خصوصیت وافادیت ہے۔

شعیب اکرم نے کہاکہ آیوران ویدا نے دواؤں کو جدید انداز میں اس طرح تیار کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو رغبت پیدا ہو۔ ان کی کمپنی نے 90ادویات تیار کی ہیں جن میں سے 60 پروڈکٹ بازار میں دستیاب ہیں۔ ان میں بہت سی دوائیں ایسی ہیں جنھیں دوسری کمپنیاں نہیں بناتی یا کم بناتی ہیں۔