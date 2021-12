جسٹس سنجے کشن کول اور جج ایم ایم سندریش کی بنچ نے سماعت کے دوران مہاراشٹر حکومت Maharashtra Government سے کہا کہ وہ سنگھ کے خلاف درج فوجداری مقدمات کی تحقیقات جاری رکھے، لیکن ان مقدمات میں چارج شیٹ داخل نہ کرے۔

عدالت عظمیٰ Supreme court نے سنگھ پر درج مقدمات کی کسی مرکزی ایجنسی سے تحقیقات کرانا کا اشارہ SC Indication of investigation by the central agency

دیتے ہوئے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) سے اپناموقف حلف نامہ کے ذریعے ایک ہفتہ میں رکھنے کو کہا اوراس معاملے کی اگلی سماعت کے لئے 11 جنوری 2022 کی تاریخ مقرر کردی۔

سی بی آئی کے تحریری جواب کے بعد عدالت اگلی تاریخ پر حکم جاری کر سکتی ہے۔ اس درمیان انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) کے 1988 بیچ کے 56 سالہ افسر سنگھ کی گرفتاری پرروک برقرار رہے گی۔

عدالت نے عبوری روک سے متعلق حکم 22 نومبر کودیاتھا۔دورکنی بنچ کے سامنے سی بی آئی نے بتایا کہ اس کے پاس ریاست کے اس وقت کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ کے خلاف لگے الزامات کی جانچ کی ذمہ داری پہلے سے ہی ہے اورپرم بیر سنگھ کے معاملے کی تحقیقات کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔

یواین آئی