ممبئی: ممبئی کی کور کمیٹی کے ایک اہم رکن سعید خان نے متعارف کرایا جائے کیونکہ ایک سچے، قابل بھروسہ اور رحمدل انسان کے طور پر ان کی زبردست شہرت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی شفیق انسان تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔تاہم آپ کو صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ’’اور ہم نے آپ کو (اے محمدؐ) تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے (نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے)‘‘ [سورۃ الانبیاء 21:107]۔ ان کی تعلیمات نہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے آفاقی تھیں۔ Seminar On Prophet For All In Mumbai

نبی کریم سب کے لئے! کے عنوان پر سیمنار

فاروق سید نے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے کہاکہ نبی کریم کی تعلیمات کو سب تک پہنچائیں۔ کم از کم چند حدیثیں دوسرے عقائد کے لوگوں کو بیان کریں اور ان کی وضاحت کریں، خاص طور پر اس کی سماجی زندگی پر۔ کم از کم ایک سنت نبوی کو زندہ کریں: ایک شہید (شہید) کی سنت کو زندہ کریں ان مشکل وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سیرت (سیرت نبوی) پر لیکچرز/مقابلے کا اہتمام کریں گے: ہمارے دوسرے دوست۔ عقائد علمائے کرام / اسکالرز کو مدعو کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ سیرت کو ہر کسی کو سنائیں خاص طور پر ہماری عمارت، سوسائٹی یا ادارے کے اندر اسکول اور کالج کے طلباء کے لئے سیرت کے مقابلوں کا اہتمام کریں اور جیتنے والوں کو انعامات دیں۔ ادارے: اپنے گھر، مسجد میں دوپہر کے کھانے/رات کے کھانے پر اپنے غیر مسلم دوستوں کو مدعو کریں اور سماجی رہنماؤں، متاثرین، اپنے دوستوں اور دوسرے مذاہب کے پڑوسیوں کو دوپہر کے کھانے کے لئے مدعو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور شفقت کے لئے۔ یا رات کا کھانے پر مدعو کرکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیداری پیدا کریں اور آپ کی حقیقی تعلیمات کو فروغ دیں ایک بہتر اور پرامن معاشرہ بنانے کے لئے لوگوں کو معاف کریں: اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان اہم دنوں میں ہم ان تمام لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے ہمیں یا برادری کو بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے۔

اس موقع پر مشورہ دیا گیا کہ ہسپتالوں، اولڈ ایج ہومز، یتیم خانوں کا دورہ کریں اور مستحق لوگوں کی مدد کریں: پھل اور مٹھائیاں تقسیم کریں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے بارے میں بتائیں۔ انہیں احادیث کے بارے میں بتائیں کہ بیماروں کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد قبول کر لیتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک بڑا ڈسپلے بنائیں: ہم نے 11 ربیع الاول کو، جو کہ 8 اکتوبر بروز ہفتہ ہے، پورے ممبئی میں صبح 11 بجے عوامی مقامات پر پلے کارڈز اور بینرز کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ اس تقریب میں شرکت کریں اور پیغمبر اسلام (ص) کی تعلیمات کو پہنچانے میں اجتماعی کوششیں کریں ] انشاء اللہ ! عوامی تقریبات میں شرکت کریں: اپنے غیر مسلم دوستوں اور رابطوں کو ربیع الاول کی تقریبات میں شرکت کے لیے مدعو کریں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے تاکہ فرقہ وارانہ امن اور ہم آہنگی قائم ہو سکے۔

ایک مثالی عید میلاد جلوہ کا اہتمام کریں: اپنے علاقے میں عید میلاد مجالس/جلوس کی آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ بنیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر اسلامی حرکتوں جیسے ڈی جے، میوزک، بینڈ یا ڈانس وغیرہ کی پیروی نہ کی جائے۔ سوشل میڈیا پر جشن منائیں: اور آخر میں ، ہم سوشل میڈیا پر #نفرت میں ملوث نہ ہو کر آج کی نسل پر بہت بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ فراہم کردہ حدیث کے ساتھ ریلز بنائیں اور فراہم کردہ آرٹ ورک کو شیئر کریں اور #ProphetForAll سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ٹیگ کریں۔

کور کمیٹی کے سربراہ ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی نے مزید کہاکہ آئیے ہم #ProphetFor All Campaign کے ذریعے منائیں؛ اپنے گھروں، مسجدوں یا اداروں کو سجانا: اسے اچھی اور خوبصورتی سے کریں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر۔ بیداری پیدا کریں اور تعلیم دیں: دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے بارے میں، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ Seminar On Prophet For All In Mumbai