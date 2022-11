ممبئی: شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو تین ماہ بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ سنجے راوت نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ سازش رچی ہے اگر انہیں خوشی ملتی تو میں اس میں ان کا ساتھی ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ میں پورے نظام یا کسی مرکزی ایجنسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔Sanjay Raut Tone Changed After Going to Jail

شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت 102 دن بعد جیل سے باہر آئے ہیں۔ سنجے راوت کی واپسی پر، ان کے حامیوں نے 'ٹائیگر واپس آیا جیسے پوسٹر لگائے۔ لیکن ہر موقع پر بی جے پی کو گھیرنے والے سنجے راوت کا لہجہ اس بار بدلا ہوا نظر آیا۔ جہاں انہوں نے ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار سے ملاقات کے بارے میں بات کی، وہیں انہوں نے فڈنویس حکومت کی بھی تعریف کی۔ راوت نے کہا کہ وہ جلد ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور امیت شاہ سے بھی ملنے جائیں گے۔

شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو تین ماہ بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ انہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے اس سال جولائی میں پترا چال گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد سنجے راوت نے جمعرات کو اپنے گھر کے باہر میڈیا سے بات کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔

سنجے راوت نے کہا کہ وہ ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار سے جلد ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ راوت نے بتایا کہ انہوں نے صبح فون پر شرد پوار سے بات کی۔ ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ راوت نے بتایا کہ انہوں نے بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی سے بھی بات کی کہ انہیں غیر قانونی طور پر کیسے گرفتار کیا گیا۔

سنجے راوت نے کہا، میں پی ایم مودی اور امیت شاہ سے مل کر بتاؤں گا کہ ان دنوں میرے ساتھ کیا ہوا؟ راؤت نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں سیاست کی سطح گر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایم پی ہیں اور ان کا بھائی ایم ایل اے ہے۔ ایسے میں انہیں لیڈروں سے ملنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کا تعلق کسی جماعت سے نہیں پورے ملک سے ہے۔

سنجے راوت نے کہا، مہاراشٹر میں نئی ​​حکومت بنی ہے۔ فڑنویس حکومت نے کچھ اچھے فیصلے لیے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کروں گا۔ میں جلد ہی دیویندر فڑنویس سے کسی کام سے ملوں گا۔ تاہم سنجے راوت نے واضح کیا کہ وہ بی جے پی کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت غلط طریقے سے بنی ہے۔