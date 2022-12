ممبئی: مہاراشٹر کے ممبئی شہر میں اب تک ممبئی پولیس ہی ممبئی کا سر براہ ہوا کرتا تھا لیکن اب اسپیشل سی پی( یعنی خصوصی پولیس کمشنر) کا عہدہ تشکیل دینے پر بھی مہاراشٹر سر کار غور وخوص کر رہی ہے لیکن اب تک اس کی باضابطہ طو رپر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ قیاس آرائیاں عروج پر ہیں کہ ممبئی میں اسپیشل سی پی کی تقرری ہوگی۔Rumours Spark Mumbai Police Will Get First Ever Special Commissioner Soon

اسپیشل سی پی عہدہ کرناٹک, دلی اور دیگر صوبوں میں ہیں لیکن ممبئی میں پولیس کمشنر کے علاوہ کوئی خصوصی کمشنر کے عہدہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دلی سرکار مرکز کے زیر نگرانی آتی ہے ۔

اس لئے یہاں اسپیشل سی پی ہے جبکہ مہاراشٹر سرکار خودمختار ہے۔ وہ اپنے فیصلے لے سکتی ہے۔ اسپیشل سی پی کی تقرری پر زیر غور ہے۔یہ الگ بات ہے کہ اب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔

اسپیشل سی پی کی تقرری کے بعد ممبئی پولیس کے اختیارات میں محدود ہونا لازمی ہے جبکہ ممبئی پولیس ایک ایسا آئینی عہدہ ہے جو تمام آئی پی ایس افسران کو ممبئی پولیس کمشنر بننے پر مائل کرتا ہے۔

ممبئی پولیس کمشنر بننا ہر ایک افسر کیلئے باعث افخر ہوتا ہے۔ ممبئی شہر ملک کی اقتصادی راجدھانی بھی ہے۔ ممبئی کا طرز زندگی تمام آئی پی ایس اور سنیئر ترین افسران کو اپنی جانب راغب کرتاہے۔

ممبئی پولیس کمشنر بننے کا عمل انتہائی مشکل پہلے یہ عہدہ پر تقرری کیلئے ایڈیشنل ڈی جی کے سطح کے افسر کو مقرر کیا جاسکتا تھا لیکن سرکار نے اس کے گریڈ میں توسیع کر کے اسے ڈی جی پی کے سطح کے افسرکے قابل تشکیل دے دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس عہدہ کی حصولیابی میں تگ و دود اور جہد مسلسل بھی ہوتی ہے۔ آئی پی ایس افسران میں لابنگ سے لے کر سرکار اپنے من پسند افسران میں سے کسی ایک پر نظر عنایت کر تی ہے جس کے بعد وہ ممبئی کا پولیس کمشنر مقرر ہوتا ہے۔

ممبئی پولیس کمشنر کا عہدہ تفویض کئے جانے کا عمل انتہائی مشکل ہوتا ہے اس میں سرکار سے لے کر وزراء اور سیاستدانوں کی پسند نا پسند بھی شامل ہوتی ہے