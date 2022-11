ممبئی: مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقے گوونڈی میں روبیلا اور خسرہ کے ٹیکے کو لیکر عوام کو بیدار کرنے کے لئے اب علما میدان میں اتر چکے ہیں۔ Raza Academy And Muslim Cleric Start Campaign Against Measles

مسلم تنظیم رضا اکیڈمی کے کارکنان اور ذمہ داران نے آج ممبئی کے گوونڈی کا دورہ کرتے ہوئے علاقے میں مقیم عوام سے اس بات کی۔اپیل کی ہے کہ وہ خسرہ ربیلا کے ٹیکے ضرور لگوائیں۔

خسرہ وروبیلا سے بچاؤ کیلئے رضا اکیڈمی اور علماؤں کی بیداری مہم

مدرسے کے بچوں نے بینر لیکر اس پر چھوٹی چھوٹی ہدایتیں لکھ کر عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی ۔رضا اکیڈمی کے صدر سعید نوری نے کہا کہ ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ٹیکہ ضرور لگوائیں۔اس سے اُن کی جان محفوظ رہے گی۔

واضح رہے کہ گوونڈی علاقے میں روبیلا خسرہ کی بیماری سے اب تک سات بچوں کے بیمار پڑنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔علاقے میں دہشت کا ماحول ہے ۔Raza Academy And Muslim Cleric Start Campaign Against Measles